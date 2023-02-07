Президент Азербайджана утвердил поставки "зеленой" энергии в страны Европы

7 фев. 20:52

Соглашение о развитии и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией было подписано в конце 2022 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Cоглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии. Соответствующий указ размещен 7 февраля на сайте главы государства.

В декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение, предусматривающее прокладку линии электропередачи по дну Черного моря мощностью 1 ГВт. Ее общая протяженность составит 1 195 км. По этому кабелю производимая в Азербайджане "зеленая" энергия будет транзитом через Грузию и Черное море поступать в Румынию, Венгрию и другие страны Европы.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в январе 2023 года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и компания Masdar (ОАЭ) подписали соглашение о совместной разработке ряда проектов в энергетике.