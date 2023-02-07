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Пожар в турецком порту Искендеруна ликвидирован

Пожар в турецком порту Искендеруна ликвидирован
Тушение осуществлялось не только с земли, но и с воздуха: к борьбе с огнем были подключены военные вертолеты и самолеты.

Пожар, вспыхнувший после землетрясения в Турции в порту Искендеруна, был потушен. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства национальной обороны страны.

Уточняется, что справиться с возгоранием удалось благодаря помощи «с воздуха» к тушению были привлечены военные вертолеты и самолеты.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что страны СНГ и Грузия помогают Турции справиться с последствиями землетрясения.

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