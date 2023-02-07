Министры иностранных дел Израиля и Польши поговорили впервые за два года

7 фев. 19:38

В ходе беседы Эли Коэн и Збигнев Рау поговорили о "потеплении" отношений двух стран.

Во вторник, 7 февраля, состоялся первый за два год телефонный разговор министров иностранных дел Израиля и Польши Эли Коэна и Збигнева Рау. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава МИД Израиля.



Главной темой беседы стало "потепление" израильско-польских отношений.



Коэн также сообщил, что в ходе разговора с главой внешнеполитического ведомства заверил его, что рассмотрит назначение нового после в стране. Кроме того, была достигнута договоренность провести в скором времени встречу.

Напомним, отношениях двух стран испортились после того, как в Польше в 2021 году был принят закон об ограничении срока реституции, лишающий евреев права на получение собственности, которая утратили их близкие в годы Второй Мировой войны. Как сообщал "Вестник Кавказа", летом 2022 года лидеры Израиля и Польши договорились о полной нормализации отношений между двумя странами.