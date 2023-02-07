Сторонники Саакашвили провели акцию у здания администрации правительства в Тбилиси

7 фев. 18:58

В акции крупнейшей в Грузии оппозиционной партии участвовали несколько сотен человек.

Вечером 7 февраля возле здания администрации правительства Грузии в Тбилиси прошла акция протеста "Единого национального движения".

Примерно 200 демонстрантов пришли к зданию с плакатами в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

В ЕНД отметили, что намерены продолжать акции до тех пор, пока экс-главу государства не отправят на лечение за границу.

Помимо сторонников крупнейшей оппозиционной партии Грузии, в акции участвовали представители партии "Стратегия Ахмашенебели", "Гирчи - больше свободы", а также лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", накануне Тбилисский горсуд отказал Михаилу Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. После этого в "ЕНД" и объявил режим ЧП в партии и заявил, что отныне акции будут проходить ежедневно.