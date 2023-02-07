Эрдоган ввел режим ЧС в 10 провинциях

7 фев. 15:31

Пострадавшие в результате подземных толчков территории стали зоной ЧС на три месяца.

Территории, пострадавшие от землетрясения, объявлены зоной ЧС, об этом сообщил сегодня президент Турции, выступая с обращением по телевидению.

По словам главы государства, режим ЧП вводится в десяти провинциях. Он будет действовать в течение трех месяцев.

Жертвы и пострадавшие

Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что, по последним данным, природный катаклизм унес жизни 3549 человек, еще 22168 были ранены, свыше 8 тысяч удалось вызволить из-под завалов.

Турецкий лидер назвал землетрясение одним из самых страшных бедствий, причем не только для Турции, но и для региона и всего мира в целом: оно коснулось 13 млн человек.

Ликвидация последствий

Глава государства рассказал, что пока на помощь тем, кто проживал в зоне бедствия, выделено 100 млрд лир ($5,3 млрд).

По его словам, в район отправлено 54 тыс палаток, более 100 тыс коек и различные вещи первой необходимости.

Президент указал, что поисковые работы ведут 53 317 спасателей, их число все время растет, в том числе за счет помощи из других стран.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня вице-президент Фуат Октай рассказал, что в спасательной операции участвуют 3294 специалиста из 14 стран мира.