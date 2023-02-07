Пожарные не могут справиться с огнем в порту Искендеруна

7 фев. 15:20

Контейнерный порт в турецком Искендеруне, вспыхнувший накануне вечером, продолжает гореть – он почти весь охвачен огнем, потушить пожар пока не удается.

Несмотря на все усилия турецких пожарных, они пока не могут справиться с пожаром, вспыхнувшим накануне в закрытом после мощного землетрясения контейнерном порту турецкого Искендеруна.

Как сообщают очевидцы, продолжают гореть сотни контейнеров, в небо над портом поднимаются огромные клубы черного дыма.

До сих пор все горит. В порту горит вообще все. Огонь распространился повсеместно, рассказала одна из очевидцев, передает ТАСС.

О том же рассказали и в логистической компании, которая расположена на его территории, отметив, что пожар очень большой, огнем охвачены контейнеры. В компании затруднились назвать даже примерное число охваченных огнем контейнеров, добавив лишь, что ущерб огнем нанесен колоссальный.

Напомним, накануне "Вестник Кавказа" сообщал, что на юго-востоке Турции в морском порту города Искендерун вечером вспыхнул мощный пожар, сообщил турецкий телеканал NTV.