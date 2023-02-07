Коронавирус в России сбавляет обороты

7 фев. 11:26

Суточный показатель новых заболевших коронавирусом медленно, но все же пошел на спад – за последние сутки в стране выявили чуть больше 7 600 случаев заболевания.

За минувшие сутки в России было выявлено 7615 новых случаев заболевания коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 523, в Санкт-Петербурге - 1 013, в Московской области - 98. В Краснодарском крае за сутки заболели 94 человека, в Ставропольском крае - 47, в Крыму - 37, в Дагестане - 13, в Кабардино-Балкарии - 39, в Адыгее новых заболевших нет, в Карачаево-Черкесии - 14, в Чечне - 1, в Северной Осетии новых заболевших нет, в Ингушетии – 4 новых пациента.

В России с начала пандемии подтверждено 22 004 828 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки госпитализация потребовалась 1 445 пациентам. Выздоровели за сутки 8 455 человек, с начала пандемии - 21 393 339 больных.

Умерли за прошедшие сутки 43 пациента с коронавирусом, за все время умерло 395 362 человека.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", днем ранее было выявлено 8 084 новых заболевших, а с начала пандемии коронавирус в России перешагнул черту в 22 млн переболевших им.