Спасатели из России будут работать в Турции без остановки

7 фев. 10:51

Советник главы МЧС РФ: мы привезли все необходимое оборудование для разбора завалов.

В Турции российские спасатели сразу приступят к устранению последствий землетрясения, сообщил Даниил Мартынов.

Представитель МЧС РФ заявил, что после деления на несколько группировок спасатели приступят к своим обязанностям. По его словам, они будут работать круглосуточно.

Также он рассказал об отечественной аэромобильной бригаде из 100 человек с колоссальным опытом работы в различных точках мира. Мартынов подчеркнул, что в Турцию доставлено все необходимое современное оборудование, которое поможет при ликвидации последствий масштабного землетрясения.

Советник главы МЧС РФ заверил, что российская группировка спасателей готова работать в самом эпицентре чрезвычайной ситуаций.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясение на Ближнем Востоке унесло жизни тысяч человек. Ранее Владимир Путин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в устранении последствий. Турецкий лидер заявил, что соответствующие органы получили указания принять российскую помощь.