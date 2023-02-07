Масштабная трагедия в Турции и Сирии: число погибших достигло 5 тысяч человек

7 фев. 9:50

Ликвидация последствий страшного землетрясения продолжалась всю ночь в Турции и Сирии. Число жертв приближается к 5 тысячам, количество раненых превысило 20 тысяч человек.

В Турции и Сирии, где накануне произошло разрушительное землетрясение, за которым последовало множество афтершоков, продолжаются поисково-спасательные работы - они не прекращались и ночью.

Жертвы и раненые

По мере разборки завалов растут данные по числу жертв и пострадавших. Так, в Турции, по последним данным, в списке жертв насчитывается 3381 человек, пострадали 20436. Чуть ранее вице-президент Фуат Октай сообщил о 7840 разрушенных стихией домов.

Власти Сирии заявляют о 711 жертвах подземных толчков, на неподконтрольных Дамаску территориях трагедия унесла еще 733 жизни.

Новые землетрясения и афтершоки

При этом место ЧП продолжает трясти - в 6.13 по местному времени (совпадает с мск) в центре Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, его эпицентр был на расстоянии 5 км от района Гельбаши, очаг находился на глубине 2 км.

В общей сложности за сутки были зафиксированы сотни афтершоков, они могут продолжаться достаточно долгое время.

Помощь Турции и Сирии от других стран

В поисковых работах турецким спасателям помогают коллеги из разных стран.

Спасатели МЧС России прибыли в Турцию ночью: в аэропорту Аданы сели три самолета, которые привезли свыше 100 спасателей и врачей, кинологи с собаками, девять единиц спецтехники и аэромобильный госпиталь.

Еще накануне в Турцию прилетели азербайджанские спасатели, они уже работают в наиболее пострадавших районах. Кроме того, в район стихийного бедствия отправлена группа военных медиков. Утром в Турцию вылетят и два самолета - один с полевым госпиталем, второй - с палатками и прочими вещами для тех, кто остался без жилья.

Накануне в Турцию отправилась и группа грузинских спасателей, в состав которой входят кинологические расчеты.

В Сирии российские военные участвуют в поисково-спасательных работах, также действуют пункты выдачи гуманитарной помощи.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", накануне президент Турции назвал землетрясение наиболее разрушительным с 1939 года. Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный общенациональный траур.