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Пропавшие после землетрясения в Турции граждане Грузии найдены живыми

Пропавшие после землетрясения в Турции граждане Грузии найдены живыми
Грузинское посольство готово рассмотреть обращения граждан своей страны.

Считавшиеся пропавшими после масштабного землетрясения граждане Грузии обнаружены, сообщил глава грузинской дипмиссии Георгий Джаганава.

По его словам, двое граждан Грузии погибли в результате природных катаклизмов. Он также призвал всех грузинских граждан обратиться в посольство для предоставления информации о своем местонахождении.

Джаганава подчеркнул, что грузинские дипломаты активно контактируют с родственниками погибших. Сейчас граждане этой страны связываются с консульствами в Трабзоне и Стамбуле.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии погибли тысячи человек. Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, это самое мощное землетрясение с 1939 года.

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