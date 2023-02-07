Пропавшие после землетрясения в Турции граждане Грузии найдены живыми

7 фев. 9:33

Грузинское посольство готово рассмотреть обращения граждан своей страны.

Считавшиеся пропавшими после масштабного землетрясения граждане Грузии обнаружены, сообщил глава грузинской дипмиссии Георгий Джаганава.

По его словам, двое граждан Грузии погибли в результате природных катаклизмов. Он также призвал всех грузинских граждан обратиться в посольство для предоставления информации о своем местонахождении.

Джаганава подчеркнул, что грузинские дипломаты активно контактируют с родственниками погибших. Сейчас граждане этой страны связываются с консульствами в Трабзоне и Стамбуле.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии погибли тысячи человек. Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, это самое мощное землетрясение с 1939 года.