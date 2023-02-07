Саудовская Аравия покрывается горнодобывающими комплексами

7 фев. 4:00

Саудовская Аравия, располагающая огромными запасами нефти, вчера подняла цены для азиатских, а также американских и европейских клиентов. При этом беспрецедентный рост сейчас переживает еще и горнодобывающий сектор королевства .

Королевская горнодобывающая промышленность

Правительство стремится развивать отрасль за счет увеличения инвестиций и обновления законов для привлечения большего числа частных игроков. Это привело к тому, что по состоянию на конец 2022 года число горнодобывающих комплексов в королевстве увеличилось до 377 при оценочной площади 44365 кв. км. По данным Arab News, в прошлом году в Мекке насчитывалось 76 горнодобывающих комплексов. Далее следуют Эр-Рияд и Медина с 60 и 53 комплексами соответственно, в то время как в Асире работает 34 комплекса.

Два десятка видов ископаемых

По сообщениям Министерства промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, королевство обладает более чем 20 различными видами полезных ископаемых, включая гравий, золото, железо, медь, гранит и мрамор. В стране есть 35 мест со специфическими геологическими образованиями, или же минеральными поясами, которые содержат богатые запасы полезных ископаемых.

По состоянию на 2022 год они составляют 14 процентов от площади королевства и занимают 305 тысяч кв. км. Месторождения полезных ископаемых в этих поясах составляют около 75 процентов от общего объема месторождений полезных ископаемых в королевстве, а прогнозируемая стоимость этих месторождений составляет 1,3 триллиона долларов.

Минеральные пояса

Около 94 процентов минеральных поясов расположено на Аравийском щите, площадью более 622 тысяч кв. км. Пояса распределены по административным районам страны, больше всего их в Мекке – девять поясов. Остальные 26 разбросаны по всему королевству: семь находятся в Асире, шесть - в Эр-Рияде, пять - в Табуке, четыре - в Медине, два - в Эль-Бахе и по одному в Кассиме и Наджране. Большинство минеральных поясов содержит золото и сульфиды, причем золотых поясов - 16, а сульфидных - 15. Кроме того, есть три пояса никеля и один пояс цинка.

Закон об инвестициях

Для развития горнодобывающего сектора, в 2020 году королевство обновило закон об инвестициях в горнодобывающую промышленность и разработало долгосрочную интегрированную систему горнодобывающей промышленности, направленную на защиту как сотрудников, так и окружающей среды. Правительство ожидает, что такие улучшения распространятся на соседние сектора, обеспечивая создание рабочих мест и увеличивая местные расходы в Саудовской Аравии.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сейчас за свои полезные ископаемые борется Азербайджан. В Карабахе продолжается протестная акция азербайджанских экоактивистов, которые требуют положить конец экологическому террору со стороны Еревана. Эксплуатация Арменией золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, расположенных в зоне временного пребывания российских миротворцев, была остановлена еще в конце минувшего года.