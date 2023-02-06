С началом лета лайнеры "Аэрофлота" начнут летать в Тунис

6 фев. 23:18

Руководство крупнейшего российского авиаперевозчика – авиакомпании "Аэрофлот" - приняло решение с начала лета возобновить полеты в Тунис.

Крупнейший авиаперевозчик России авиакомпания "Аэрофлот" с 30 мая запустит авиарейсы в Тунис, в международный аэропорт Энфида-Хаммамет (Тунис).

На популярный курорт Средиземноморья будут летать широкофюзеляжные Airbus A330, планируется, что рейсы будут выполняться три раза в неделю, в дальнейшем при наличии спроса возможно увеличение частоты авиарейсов, передает РИА Новости.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что с 1 февраля "Аэрофлот" начнет полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320.