Эрдоган объявил общенациональный траур в Турции

6 фев. 21:21

Страна скорбит по жертвам разрушительного землетрясения.

Общенациональный траур объявлен в Турции сегодня в связи с землетрясениями, убившими более 1,6 тыс человек.

Такой указ издал президент республики.

Как говорится в документе за подписью главы государства, флаги приспустят до заката 12 февраля по всей Турции и в ее зарубежных представительствах.

Как сообщал "Вестник Кавказа", разрушительное землетрясение, магнитуда которого составила 7,7, произошло сегодня утром в провинции Кахраманмараш. Оно унесло жизни 1651 человека, число раненых превышает 11 тыс, разрушено почти 3 тысячи зданий.