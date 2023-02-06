Россия и Иран будут обмениваться культурными достижениями

6 фев. 20:55

В скором времени в Москве и Тегеране заработают культурные центры двух стран, которые помогут расширить и укрепить их культурное и медийное сотрудничество.

В столицах России и Ирана в скором времени откроются культурные центры – меморандум об этом сегодня подписали в Тегеране министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, сообщили в иранском Минкульте.

Документ закрепляет цели и задачи культурных учреждений, призванных расширить культурное и медийное сотрудничество между Россией и Ираном, передает иранское иноврмационное агентство ИРНА..

Как отметил иранский министр, лидеры двух стран на своих встречах неоднократно подчеркивали необходимость развития культурных отношений, российский центр в Тегеране после утверждения меморандума парламентом страны откроет президент Эбрахим Раиси.

Мохаммад Мехди Эсмаили добавил, что у России и Ирана - блестящие перспективы медийного сотрудничества.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Россия и Иран намерены развивать спортивное сотрудничество по линии национальных олимпийских комитетов и в ближайшее время Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Ирана подпишут меморандум, направленный на развитие сотрудничества двух стран в спортивной сфере.