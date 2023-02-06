Макрон и Пашинян обсудили миссию ЕС в Армении

6 фев. 20:55

Главы Франции и Армении обсудили по телефону несколько важных тем.

Президент Франции и премьер-министр Армении провели телефонный разговор.

Эммануэль Макрон и Никол Пашинян обсудили ситуацию, связанную с акцией протеста азербайджанских активистов на Лачинской дороге.

Политики также поговорили о послевоенном урегулировании между Азербайджаном и Арменией.

Еще одной темой беседы стала гражданская наблюдательная миссия ЕС в Армении.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в конце прошлого года армянские СМИ сообщили, что Париж изменил свою позицию по Лачинской дороге. По данным источников, Макрон объяснил Пашиняну, что Франция не сможет выступать гарантом безопасности для Армении. Поэтому французский лидер посоветовал армянскому коллеге не выходить из ОДКБ.