Иран начал разрабатывать свое крупнейшее месторождение урана

6 фев. 19:50

В Иране стартовала разработка крупнейшего в стране месторождения урана.

Сегодня в иранской области Бафк в провинции Йезд прошла торжественная церемония введения в эксплуатацию крупнейшего в стране месторождения урана, в которой принял участие глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Как отметил на церемонии высокопоставленный иранский атомщик, по итогам примерной оценки объема обнаруженных залежей речь идет о запасах в 650 т металлического урана и 4600 т металлического молибдена, передает РИА Новости со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.

Ожидается, что в скором времени предприятие уже даст первую продукцию.

Напомним, старт нового производства проходит на фоне введенных против страны санкций и полной неопределенности по восстановлению ядерной сделки. Более того - МАГАТЭ нашла на ядерном объекте в иранском Фордо изменения, о внесении которых Тегеран не предупредил агентство, однако в Иране тут же парировали, что при подготовке доклада по ядерному объекту МАГАТЭ руководствовалось устаревшими данными, и на самом деле никаких изменений каскады центрифуг власти страны не вносили.