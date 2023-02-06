ООН: от голода может умереть 6 млн афганцев

6 фев. 19:15

По данным ООН, две трети жителей Афганистана страдают от голода и им срочно необходима помощь. По подсчетам организации, в Афганистане может умереть шесть миллионов человек.

Предпосылки

К такой ситуации привели четыре десятилетия войн, стихийные бедствия и пандемия коронавируса. Летом 2021 года страну одолевала засуха, спустя год на Афганистан обрушились наводнения и землетрясения, а смена режима привела к резкому обострению гуманитарной ситуации в стране.

Сегодняшняя ситуация

Сегодня и без того сложная ситуация усугубляется самой суровой зимой за последние 15 лет, с которой столкнулся Афганистан, а также нехваткой продовольствия и топлива. В докладе ООН также говорится о том, что в лагерях для перемещенных лиц, расположенных на окраине Кабула, температура воздуха достигает минус 18 градусов, пишет Middle East Monitor.

Голод

В одной из больниц Кабула число пациентов увеличивается на 800 человек в день, причем многие из них - дети с тяжелой формой острого недоедания, поскольку их родители не могут позволить себе их прокормить. Всемирная продовольственная программа заявила, что 90 процентов населения в Афганистане сталкиваются с недостаточным потреблением продуктов питания.

Ранее "Вестник Кавказа" со ссылкой на Всемирную продовольственную программу ООН писала, что от недоедания страдает полмиллиона армян, а в прошлом году у более 1,1 млрд людей в Азии не было доступа к достаточному питанию за последний год из-за пандемии, войн и климатических изменений, усугубивших кризис в одном из самых густонаселенных регионов в мире.