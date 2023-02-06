Доллар взял новую высоту при закрытии торгов на Мосбирже

6 фев. 18:51

Впервые с 9 января доллар в ходе торгов на Московской бирже преодолел планку в 71 рубль.

К закрытию торгов на Московской бирже рубль усилил падение к доллару: курс доллара расчетами "завтра" вырос на 41 копейку, до 71,01 рубля, и это максимум с 9 января.

Совсем немного, но прибавила в весе и китайская валюта: юань "потяжелел" на 1 копейку, и торговался за 10,43 рубля, передает РИА Новости.

А вот евро существенно рухнул в цене - на целых 64 копейки, и сейчас стоит 76,27 рубля.

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", в ходе минувшей недели рубль значительно ослабил позиции по отношению к американской валюте, хотя устоял под натиском евро и юаня.