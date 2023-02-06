Нефтегазовые доходы российского бюджета упали почти на 50%

6 фев. 18:48

Сокращение доходов от экспорта российских нефти и газа связано с двумя причинами, пояснили в Минфине.

Министерство финансов России предупредило, что объем нефтегазовых доходов бюджета в январе текущего года сократился на 46% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 426 млрд рублей.

Об этом идет речь, в частности, в сообщении, посвященном предварительной оценке исполнения бюджета за первый месяц 2023 года.

В Минфине уточнили, что причин падения две:

удешевление нефти "Юралс";

уменьшение экспорта газа.

В министерстве добавили, что котировки "Юралс", таким образом, теперь едва ли можно использовать как объективный индикатор экспортных цен на "черное топливо". Сейчас ведется работа над переходом на альтернативные индикаторы, которые нужны для налогообложения.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Евросоюз и США ввели потолок цен на российские нефтепродукты. Предельная стоимость бензина и дизельного топлива составляет $100, продукции с нефтяным дисконтом - $45.