Путин предложил Эрдогану помощь в ликвидации последствий страшного землетрясения

6 фев. 17:48

Российский президент в ходе телефонного разговора выразил соболезнования и предложил конкретную помощь.

Президенты России и Турции провели телефонный разговор, об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Детали беседы президентов

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с унесшим более тысячи жизней землетрясением на юго-востоке Турции и заявил, что российская сторона готова незамедлительно помочь справиться с последствиями трагедии.

Российский лидер уточнил, что конкретные инициативы уже направлены Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган тепло поблагодарил российского коллегу за оперативно последовавшую искреннюю реакцию. Президент отметил, что соответствующие структуры получили указания принять помощь Москвы.

Разговор Лаврова и Чавушоглу

Кроме того, телефонный разговор провели и главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, он состоялся по инициативе Москвы.

Российский дипломат выразил свои соболезнования в связи с трагедией, унесшей множество жизней и ставшей причиной серьезных разрушений.

Лавров также подтвердил, что Москва готова оперативно предоставить всю необходимую Анкаре помощь.

Страшное землетрясение в Турции

Как передавал "Вестник Кавказа", сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш было зарегистрировано мощное землетрясение, его магнитуда достигла 7,7. Катаклизм унес жизни более чем тысячи человек в Турции и 400 - в Сирии. Пострадали тысячи человек, разрушено множество зданий.

На помощь турецким спасателям уже направились азербайджанские специалисты. Готовится отправить спасателей и необходимую технику на место ЧП и Грузия.