В Баку перечислили доказательства спланированности теракта в посольстве в Тегеране

6 фев. 17:19

Представитель МИД Азербайджана назвал доказательства того, что теракт в посольстве в Тегеране был спланированным заранее преступлением.

Теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране представлял собой предварительно спланированное преступление, сообщил сегодня начальник пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде.

Он напомнил, что атака длилась долгие 40 минут, в течение которых полиция Ирана так и не сделала ничего, чтобы предотвратить нападение.

Бездействие иранской полиции

Гаджизаде подчеркнул, что полицейский, дежуривший на посту у входа в дипмиссию, вместо того, чтобы обеспечить безопасность дипломатов и обезвредить преступника, просто покинул место преступления.

Представитель МИД АР добавил, что уже в ходе ЧП к посольству приехала полицейская машина, однако вскоре она уехала, стражи порядка никак не вмешались в ситуацию.

Гаджизаде подчеркнул, что в пользу версии о том, что преступление было спланировано, говорят все полученные доказательства.

О теракте в посольстве Азербайджана в Тегеране

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране погиб один человек, еще двое были ранены. Сотрудники дипмиссии вместе с семьями были эвакуированы в Баку, а МИД Азербайджана призвал граждан страны по возможности воздержаться от посещения Исламской Республики.