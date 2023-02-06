Путин предложит Турции помощь

6 фев. 16:15

Отправку спасателей МЧС он обсудит по телефону с Эрдоганом.

Владимир Путин в ближайшее время проведет телефонный разговор со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства обсудит с турецким лидером предоставление помощи для устранения последствий мощного землетрясения.

Ранее Путин позвонил президенту Сирии Башару Асаду, который принял предложение российского главы. Представители МЧС отправятся в Сирию в ближайшие часы.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате масштабных подземных толчков в Турции и Сирии погибли тысячи человек. Днем Владимир Путин выразил соболезнования турецкому народу в связи с землетрясением.