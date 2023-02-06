В Сирии землетрясение погубило свыше 400 человек

6 фев. 15:30

Серия мощных землетрясений привела к трагедии не только в Турции, но и в соседней Сирии, погибли сотни человек, пострадали - свыше тысячи.

По последним данным в результате рекордных землетрясений, произошедших на территории Турции, в Сирии погибли 403 человека, в списке пострадавших 1 300 граждан.

Две серии мощных землетрясений ударили сегодня по Турции и соседним странам. Утреннее землетрясение магнитудой 7,7 оказалось самым мощным в истории страны с 1939 года. Подземные толчки той же силы возобновились в 13.24, погибла тысяча человек.

Если в Турции в связи со стихийным бедствием объявили самый высокий уровень тревоги, подразумевающий международную помощь, то Сирия пытается справляться с ситуацией самостоятельно. В Минздраве республики сообщили, что Сирия ни к кому не обращалась за помощью, но поддержку предложили Россия, Оман и Израиль. «На настоящий момент наших возможностей достаточно для того, чтобы справиться с ситуацией, но, возможно, помощь может потребоваться позднее», - отметили в сирийском Минздраве.

Множество зданий разрушено в Алеппо, Хаме, Идлибе, Латакии. Спасатели работают под штормовым дождем и извлекают из-под завалов раненых. В списках погибших, по сведениям газеты Al-Watan, числится сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса, она погибла при обрушении здания в Хаме.

Землетрясение привело к повреждениям средневекового замка Маргат, также пострадал нефтеперерабатывающий завод в порту Банияса, являющийся крупнейшим в Сирии.

Сейсмологи из Азербайджана прогнозируют, что афтершоки после землетрясения будут продолжаться месяц. Сегодняшние подземные толчки привели к 30 сильным афтершокам.