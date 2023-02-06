Россия отправит Ирану гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения

6 фев. 12:46

Согласно последней информации, в результате подземных толчков пострадали около 1,2 тыс человек.

Во вторник, 7 февраля, России передаст Ирану партию гуманитарной помощи, предназначенную для пострадавших в результате недавнего землетрясения на северо-западе Исламской Республики. Об этом сообщили в посольстве РФ в Тегеране, передает Tasnim.

Землетрясение магнитудой 5,9 случилось в районе города Хой в конце января. Согласно последним данным, пострадали 1167 человек.

В Обществе Красного Полумесяца Ирана рассказали, что пострадавшие получили примерно 7 тыс палаток. Также было создано 30 лагерей временного размещения, где людям выдают одеяла, обогреватели и продукты.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в ночь с 28 на 29 января в провинции Западный Азербайджан в Иране произошло землетрясения магнитудой 5,9. Подземные толчки были зарегистрированы в 8 км к юго-западу от района Хой. Очаг землетрясения находился на глубине 15 км.