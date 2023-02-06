Строящаяся в Турции АЭС «Аккую» не пострадала

6 фев. 12:25

Специалисты Росатома заявили о том, что повреждений на строящейся в Турции АЭС «Аккую» нет.

Никаких повреждений конструкций строящейся в Турции АЭС "Аккую" зафиксировано не было, передает госкорпорация "Росатом" слова гендиректора АО "Аккую Нуклеар" Анастасии Зотеевой.

По ее словам, толчки силой около трех баллов чувствовались на площадке АЭС «Аккую», однако никаких повреждений строительных конструкций, кранов или оборудования выявлено не было.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что российские, азербайджанские и израильские спасатели готовятся оказывать помощь пострадавшим в Турции.