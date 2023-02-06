На Военно-Грузинской дороге закрыто движение из-за возможных лавин

6 фев. 11:48

Срок действия ограничений на участке Военно-Грузинской дороги на данный момент не сообщается.

Движение на участке Гудаури – Коби автомобильной дороги Мцхета – Степанцминда – Ларс запретили для всех видов транспорта. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

Соответствующее решение было принято в связи с возникшей угрозой схода лавин.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков после всего 4 часов работы. Причиной закрытия стали усилившийся ветер и снегопад, а также возникший риск схода лавин.