РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мехрибан Алиева: боль турецкого народа – наша боль

Мехрибан Алиева: боль турецкого народа – наша боль
Первый вице-президент Азербайджана выразила соболезнования турецкому народу.

Мехрибан Алиева в соцсетях выразила слова соболезнования Турции в связи с последствиями землетрясения на юго-востоке страны.

В своей публикации она отметила, что восприняла новость о жертвах и разрушениях из-за землетрясения с чувством глубокой печали. Также Мехрибан Алиева пожелала скорейшего выздоровления всем раненым и пострадавшим.

В заключение вице-президент подчеркнула, что боль народа Турции – боль Азербайджана.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Турции произошло землетрясение, которое унесло сотни жизней и привело к серьезным разрушениям.

1110 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version