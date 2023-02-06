Мехрибан Алиева: боль турецкого народа – наша боль

6 фев. 11:44

Первый вице-президент Азербайджана выразила соболезнования турецкому народу.

Мехрибан Алиева в соцсетях выразила слова соболезнования Турции в связи с последствиями землетрясения на юго-востоке страны.

В своей публикации она отметила, что восприняла новость о жертвах и разрушениях из-за землетрясения с чувством глубокой печали. Также Мехрибан Алиева пожелала скорейшего выздоровления всем раненым и пострадавшим.

В заключение вице-президент подчеркнула, что боль народа Турции – боль Азербайджана.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Турции произошло землетрясение, которое унесло сотни жизней и привело к серьезным разрушениям.