Мехрибан Алиева: боль турецкого народа – наша боль

Первый вице-президент Азербайджана выразила соболезнования турецкому народу.
Мехрибан Алиева в соцсетях выразила слова соболезнования Турции в связи с последствиями землетрясения на юго-востоке страны.
В своей публикации она отметила, что восприняла новость о жертвах и разрушениях из-за землетрясения с чувством глубокой печали. Также Мехрибан Алиева пожелала скорейшего выздоровления всем раненым и пострадавшим.
В заключение вице-президент подчеркнула, что боль народа Турции – боль Азербайджана.
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Турции произошло землетрясение, которое унесло сотни жизней и привело к серьезным разрушениям.