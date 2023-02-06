В России выявили 22 млн случаев коронавируса

6 фев. 11:43

Коронавирус в России перешагнул черту в 22 млн заболевших, за сутки инфицированы свыше 8 тыс россиян.

За прошедшие 24 часа COVID-19 диагностирован у 8 084 россиян, общее число случаев коронавируса в России превысило 22 млн.

В Москве новых случаев 1 815, в Санкт-Петербурге - 1 007, в Московской области - 112. В Краснодарском крае за сутки заболел 51 человек, в Ставропольском крае - 9, в Крыму - 35, в Дагестане - 6, в Кабардино-Балкарии - 25, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 15, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 6.

В России с начала пандемии подтверждено 22 004 828 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки госпитализация потребовалась 450 пациентам. Выздоровели за сутки 5 010 человек, с начала пандемии - 21 384 884.

Умерли за прошедшие сутки 40 пациентов с ковид, за все время умерло 395 319 человек.

Ранее сообщалось, что в Россию пришел подвид «омикрона» кракен, подтверждены два случая заражения данным подвидом коронавируса.

Пандемия коронавируса началась в 2020 году, с тех пор вирус неоднократно мутировал, он стал более заразным, но реже вызывает тяжелое течение болезни.