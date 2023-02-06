Два взрыва прогремели на газопроводе в Турции

6 фев. 11:07

В Турции после мощного землетрясения произошли взрывы на газопроводе.

Газопровод взорвался на юго-востоке Турции в провинции Хатай после землетрясения.

Прогремели два взрыва на разных участках газопровода, расстояние между ними составляет около 3 км, уточнили в администрации деревни Топбогазы.

В настоящее время специалисты борются с пожаром, начавшимся после взрывов, передает агентство IHA.

Отметим, что в ряде регионов Турции, в том числе в Хатае подачу газа после землетрясений временно приостановили. По данным компании Botaş стихийное бедствие не затронуло работу нефтепроводов.

Ранним утром понедельника Ближний Восток потрясла серия землетрясений, самые мощные, магнитудой выше 7, зафиксированы в Турции. Власти Турции и Сирии сообщают о сотнях погибших. На данный момент известно как минимум о 500 погибших. Пострадавших достают из-под завалов, вероятно число жертв землетрясений будет расти.