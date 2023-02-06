Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

6 фев. 10:56

Российский лидер направил соболезнования своему коллеге Эрдогану.

Владимир Путин выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в ряде турецких городов, сообщает пресс-служба Кремля.

В своей телеграмме он направил слова сочувствия по поводу жертв и разрушений, также попросил передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших. Кроме того, Путин пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

В заключение президент России подчеркнул готовность Москвы оказать помощь для ликвидации последствий землетрясения.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения в Турции погибли сотни и пострадали тысячи человек.