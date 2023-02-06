Замглавы МИД России и посол США поговорили о ситуации вокруг СНВ-3

6 фев. 10:54

Переговоры замглавы российского МИД Сергея Рябкова и нового американского посла в Москве Линн Трейси состоялись на прошлой неделе.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и новый посол США в Москве провели переговоры. Об этом сообщил сам замглавы российского ведомства.

Он подчеркнул, что главной темой беседы стала ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", РФ и США намерены провести новые консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях. Предыдущий раунд прошел в Турции в конце прошлого года.

В конце января замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков, что Москва не будет насильно удерживать Вашингтон в СНВ-3, однако сильно расстроится, если договор перестанет действовать.