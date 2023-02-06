Мощное землетрясение потрясло Ближний Восток, сотни погибших

6 фев. 9:45

Минувшей ночью сильное землетрясение произошло в Турции, Сирии, Ливане, погибли сотни человек.

Первое землетрясение было зафиксировано в Турции в 04.17 в понедельник в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш, за ним последовали другие, число погибших насчитывает сотни.

Ситуация в Турции

Землетрясения в Кахраманмараше оказалось самым сильным - 7,4 балла. Затем последовали еще три землетрясения в провинции Газиантеп магнитудой 6,4-6,6 балла и серия мощных афтершоков.

Подземные толчки ощущались в десяти провинциях, лишь через несколько часов их сила снизилась до 4 баллов.

По предварительным данным погибли 284 человека, число пострадавших составляет 2 383 человека.

В результате землетрясения разрушены десятки домов, в том числе многоэтажные ​​в провинциях Диярбакыр и Адан. Разрушена крепость Газиантепа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что запрошена международная помощь, в Турции объявлен самый высокий уровень тревоги. Создан экстренный центр в здании Управления по ЧС в Анкаре, на юго-восток страны, пострадавший от землетрясения, направлены спасатели, они извлекают людей из-под завалов. Задействованы транспортные самолеты ВВС Турции.

Не только Турция

В Сирии сила подземных толчков оценивается в 4,8 балла. Минздрав страны сообщает, что жертвами землетрясения стали 237 человек, пострадали 639. В провинции Хама разрушены несколько домов, сообщается о 42 погибших. На севере страны после подземных толчком было остановлено железнодорожное сообщение, в настоящее время проверяется состояния путей и мостов.

На Кипре в Никосии также ощутили подземные толчки - в домах вибрировали стены, двигалась мебель. О жертвах не сообщается.

В Ливане землетрясение почувствовали жители многих районов, в том числе Бейрута. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Соболезнования

Соболезнования Турции одними из первых выразили Россия и Азербайджан. Российское посольство в Анкаре пожелало выздоровления пострадавшим и выразило надежду, что это бедствие удастся преодолеть с наименьшим ущербом. Отметим, информации о пострадавших в результате землетрясений россиян нет.

Боль Турции является болью и Азербайджана, отметили в Баку. Братская республика готовы быть рядом и сочувствует всем, кто пострадал или потерял близких в результате стихийного бедствия.

Также на данный момент соболезнования Турции направили Организация тюркских государств (ОТГ), посольство Норвегии и Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог написал в Twitter, что страна всегда готова помочь Турции. В это трудное время наши сердца с турецким народом. В Израиле запущена программа экстренной помощи Турции для борьбы с последствиями природного катаклизма.