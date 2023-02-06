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Сирия сообщила о жертвах в результате землетрясения в Турции

Сирия сообщила о жертвах в результате землетрясения в Турции
Минздрав Сирии проинформировал о том, что в стране в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека.

В результате землетрясения, произошедшего на территории Турции в Алеппо, Хаме и Латакии, погибли по меньшей мере 42 человек, в больницы доставлено 200 пострадавших.

По словам помощника главы Минздрава Турции Ахмеда Думейрия, в настоящее время в стране реализуется план действий при ЧП: для помощи пострадавшим мобилизованы все медицинские учреждения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что на территории Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла.

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