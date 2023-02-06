Турцию потрясло землетрясение, есть погибшие и раненые

6 фев. 6:05

В результате землетрясения в Турции погиб по меньшей мере 51 человек.

Сегодня в Турции произошло крупное землетрясение, в результате которого есть погибшие (по предварительным данным 51 человек) и раненые (их число уточняется), разрушены здания. Магнитуда землетрясения составляла 7,4 балла.

Стало известно, что наиболее пострадал от землетрясения город Кахраманмараш, однако были затронуты и многие другие регионы. Так, подземные толчки ощущались в Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. Кроме того, землетрясение ощущалось в Ливане и Сирии.

По словам главы МВД страны Сулеймана Сойлу, страна запросила международную помощь. "Мы объявили самый высокий уровень тревоги. Он предусматривает международную помощь", - сказал Сойлу.

В свою очередь, глава Турецкого Красного полумесяца Керем Кыник призвал граждан сдавать кровь. «У нас достаточно запасов крови для снабжения на первом этапе, но чтобы удовлетворить потребность на следующем этапе, я прошу граждан сдавать кровь в течение дня», - сказал он.

Комментируя произошедшую трагедию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что к пострадавшим незамедлительно выдвинулись поисково-спасательные отряды. Также в спасательных операциях участвуют сотрудники МВД и Минздрава Турции. "Вместе мы справимся с этой катастрофой как можно скорее и с наименьшими потерями", - выразил уверенность глава турецкого государства.