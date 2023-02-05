Рейс из Баку не долетел до Стамбула

5 фев. 21:10

Рейс Баку-Стамбул сел в столице Турции из-за снегопада. Пострадавших нет.

Как сообщили сегодня представители авиаперевозчика Buta Airways, воскресный рейс из Баку в Стамбул не добрался до пункта назначения ввиду сложных погодных условий.

В компании уточнили, что пилоты не стали садиться в стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен после того, как над городом усилился снегопад. Посчитав слишком опасной посадку на засыпанную снегом ВПП, они направили самолет в Анкару.

В итоге рейс благополучно приземлился в анкарском аэропорту Эсенбога в 19:50 по московскому времени.

Пассажиру в настоящее время ожидают в воздушной гавани прекращения снегопада в Стамбуле, куда они будут доставлены из Анкары, как только позволит погода.

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