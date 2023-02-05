Байрамов посетил раненых сотрудников тегеранской дипмиссии Азербайджана

5 фев. 20:40

Глава МИД Азербайджана лично побеседовал с Васифом Тагиевым и Махиром Имановым, обезвредившим террориста, напавшего на дипмиссию республики в Тегеране 27 января.

Сегодня глава внешнеполитического ведомства Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов побывал в медицинском центре, где проходят курс восстановления сотрудники тегеранского посольства АР, пострадавшие в ходе теракта, совершенного в здании дипмиссии 27 января.

Сообщение о визите вместе с фотографиями было опубликовано на аккаунте МИД АР в Твиттере.

В ведомстве уточнили, что Джейхун Байрамов посетил Васифа Тагиева и Махира Иманова и лично поговорил с ними, пожелав им восстановления здоровья.

Также азербайджанские дипломаты сообщили, что состояние здоровья и Тагиева, и Иманова врачи характеризуют как удовлетворительное.

Теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

Около 7:30 по московскому времени 27 января в здание посольства Азербайджана в Тегеране ворвался вооруженный боевик. Он открыл беспорядочную стрельбу из автомата Калашникова и смертельно ранил начальника охраны дипмиссии Орхана Аскерова. Затем он был обезоружен.

Прибывшая на место преступления полиция Тегерана начала распространять фейки о личных мотивах нападавшего и присутствия в его машине детей. Позднее следствие стало отрабатывать версию невменяемости террориста.

Азербайджан официально обвинил Иран в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях, поскольку иранские власти не обеспечили никакой защиты азербайджанского посольства, хотя были обязаны гарантировать его неприкосновенность. Также под сомнением оказалась прозрачность и справедливость расследования.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о награждении Васифа Тагиева и Махира Иманова за обезвреживание террориста.