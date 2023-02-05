В честь годовщины революции в Иране помилованы тысячи осужденных

5 фев. 16:44

В преддверии Дня победы Исламской революции верховный лидер Ирана Али Хаменеи по традиции помиловал тысячи осужденных граждан. Неизвестно, какую долю из них составили арестованные за беспорядки.

Как сообщили сегодня государственные иранские СМИ, в преддверии Дня победы Исламской революции (11 февраля) в Иране состоялась традиционная амнистия – рахбар Али Хаменеи подписал помилование для нескольких тысяч осужденных, отбывающих сроки в заключении, включая обвиненных в антигосударственных действиях.

Как обычно, с инициативой об амнистии к рахбару обратился руководитель судебной ветви власти ИРИ Голлям Хосейн Мохсени-Эджеи – он предложил Али Хаменеи смягчит либо отменить вердикты суда по десяткам тысяч уголовных дел.

При этом, согласно обычаям праздничной амнистии ее не могут получить убийцы и виновные в вандализме в отношении госимущества, шпионы и наймиты разведок других государств.

ГосСМИ не уточнили, какую именно долю в амнистии этого года составили арестованные и осужденные за протесты против правящего режима, не утихающие с середине сентября прошлого года.

Тысячи арестованных за протесты

16 сентября 2022 года после задержания полицией нравов в Тегеране погибла 22-летняя девушка Махса Амини. Причиной задержания стало "неправильное ношение хиджаба", задержавшие жестоко избили девушку, в результате она умерла либо от сердечного приступа, либо от кровоизлияния в мозг.

В тот же день на улицы иранской столицы и других городов вышли тысячи человек, разгневанных разнузданностью полиции нравов и глубиной нарушения естественных прав человека в республике. Протесты только подкрепило заявление судебных медиков о том, что на теле Махсы Амини не было обнаружено побоев.

С тех пор на улицах иранских городов происходят жестокие столкновения между населением и силовиками. В тюрьмах находится несколько тысяч человек в ожидании судебных разбирательств. Некоторые уже были приговорены к смертной казни за нападение на правоохранителей.

От жестких правил дресс-кода женщин власти Ирана по-прежнему не намерены отказываться.

"Вестник Кавказа" ранее сообщал, что правила ношения хиджаба станут только жестче, следить за наличием платка на головах женщин будут в общественных местах и автомобилях.