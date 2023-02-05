В честь годовщины революции в Иране помилованы тысячи осужденных

Как сообщили сегодня государственные иранские СМИ, в преддверии Дня победы Исламской революции (11 февраля) в Иране состоялась традиционная амнистия – рахбар Али Хаменеи подписал помилование для нескольких тысяч осужденных, отбывающих сроки в заключении, включая обвиненных в антигосударственных действиях.
Как обычно, с инициативой об амнистии к рахбару обратился руководитель судебной ветви власти ИРИ Голлям Хосейн Мохсени-Эджеи – он предложил Али Хаменеи смягчит либо отменить вердикты суда по десяткам тысяч уголовных дел.
При этом, согласно обычаям праздничной амнистии ее не могут получить убийцы и виновные в вандализме в отношении госимущества, шпионы и наймиты разведок других государств.
ГосСМИ не уточнили, какую именно долю в амнистии этого года составили арестованные и осужденные за протесты против правящего режима, не утихающие с середине сентября прошлого года.
Тысячи арестованных за протесты
16 сентября 2022 года после задержания полицией нравов в Тегеране погибла 22-летняя девушка Махса Амини. Причиной задержания стало "неправильное ношение хиджаба", задержавшие жестоко избили девушку, в результате она умерла либо от сердечного приступа, либо от кровоизлияния в мозг.
В тот же день на улицы иранской столицы и других городов вышли тысячи человек, разгневанных разнузданностью полиции нравов и глубиной нарушения естественных прав человека в республике. Протесты только подкрепило заявление судебных медиков о том, что на теле Махсы Амини не было обнаружено побоев.
С тех пор на улицах иранских городов происходят жестокие столкновения между населением и силовиками. В тюрьмах находится несколько тысяч человек в ожидании судебных разбирательств. Некоторые уже были приговорены к смертной казни за нападение на правоохранителей.
От жестких правил дресс-кода женщин власти Ирана по-прежнему не намерены отказываться.
"Вестник Кавказа" ранее сообщал, что правила ношения хиджаба станут только жестче, следить за наличием платка на головах женщин будут в общественных местах и автомобилях.