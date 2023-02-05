Анкара: разблокирование границы с Арменией будет зависеть от Баку

5 фев. 16:17

Глава Минторга Турции Мехмет Муш, говоря о перспективах открытия армяно-турецких рубежей, подчеркнул, что сначала Армения должна урегулировать отношения с Азербайджаном.

Глава Минторга Турции Мехмет Муш озвучил сегодня условие, по исполнении которого Анкара будет готова открыть границу с Арменией. Этим условием является полная нормализация отношений Еревана с Баку.

Мехмет Муш указал, что Турция по теме разблокирования коммуникаций с Арменией безусловно учитывает интересы Азербайджанской Республики.

Пока этого не произошло, однако Анкара на уровне Министерства иностранных дел продолжает готовиться к потенциальной деблокаде границы в контакте с Ереваном.

Турецкий Министр торговли обратил внимание, что в случае выполнения Арменией обязательного условия Турция сможет в кратчайшие сроки подготовить транспортную и таможенную инфраструктуру для запуска пограничных переходов.

Как сообщал "Вестник Кавказа", на этой неделе МИД Турции предложил Армении возможность участия в межрегиональных экономических проектах после нормализации отношений.