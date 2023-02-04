Известные тревел-блогеры ознакомятся с восстановлением Шуши

4 фев. 12:40

Влиятельные лица мировой туристической сферы прибыли в Шушу.

Как сообщает Trend, путешественники из 12 стран пообщались с участниками мирной демонстрации на Лачинской дороге, которая длится 55-й день. Также ранее они посетили исторический памятник в Ходжавендском районе Азербайджана - Азыхскую пещеру.

Далее делегация увидит совершенные оккупантами акты вандализма. Также путешественников ознакомят с восстановлением Карабаха и его природой.

Стоит добавить, что в Шуше собралась туристская элита из России, США, Британии, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании и Бразилии.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", жители Забуха и Суса, городов Шуша, Лачин и Зангилан смогут вернуться домой уже в этом году.