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Севастополь отказался от салюта на Новый год

Севастополь отказался от салюта на Новый год

Власти Севастополя отказались от развлекательных мероприятий на площади Нахимова 31 декабря и фейерверка в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба правительства города.

"В связи с введением "желтого" уровня террористической опасности отменены традиционные мероприятия на площади Нахимова", - сказали в правительстве, уточнив, что традиционного концерта 31 декабря и фейерверка в новогоднюю ночь не будет.

Для жителей и гостей в зимние праздники пройдут представления, спортивные мероприятия, выступления и ярмарки. 7 января в городе пройдут крестные ходы.

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