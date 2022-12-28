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Ставропольские добытчики песка навредили природе на 49 миллиардов

Ставропольские добытчики песка навредили природе на 49 миллиардов

Ставропольское предприятие, занимающееся добычей песка и гравия, нанесло вред природе на сумму в 48,8 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В 2014 году чиновники Минприроды Ставрополья предоставили предприятию лицензию на георазведку и добычу валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском округе на Приозерном участке, однако рейды специалистов прокуратуры и Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора показали, что недропользователи уничтожили плодородный слой почвы в сельхозугодьях, ущерб оценирвается в 48,8 млрд рублей, - передает "АиФ-Ставрополье".

По материалам проверки прокуратуры и УФСБ Ставрополья в отношении чиновников администрации Кочубеевского округа и специалистов краевого Минприроды возбуждены два уголовных дела о халатности с причинением особо крупного ущерба. Также уголовное дело завели на предприятие, грубо нарушившее природоохранное законодательство.

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