Антон Бредихин: "Россия не хочет повторения войны между Арменией и Азербайджаном"

Спустя два года после завершения Карабахской войны победой Азербайджана процесс армяно-азербайджанского урегулирования подошел к этапу, когда вся предварительная подготовка завершена и необходимо приступить к практической реализации всех согласованных положений межгосударственных документов. Это и подписание мирного договора, и делимитация границы, и открытие коммуникаций. Не менее важно полное исполнение стартового документа – Трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, а именно вывод по 4 пункту армянских боевиков из Карабахского экономического района АР. Пока что ничего из этого не происходит из-за пассивно-агрессивной позиции Еревана, не желающего нормализовать отношения с Баку. В связи с этим возрастает роль России как наиболее эффективного посредника в послевоенных процессах, способного влиять на Армению и заинтересованного в мирном Южном Кавказе.

О том, какова сегодня позиция России по армяно-азербайджанскому урегулированию, "Вестник Кавказа" побеседовал с научным руководителем Центра этнических и международных исследований РФ Антоном Бредихиным.

- Антон Викторович, по вашей оценке, насколько Россия в настоящее время настроена на полноценную нормализацию отношений Азербайджана и Армении?

- Россия с самого завершения Карабахской войны в 2020 году была не просто настроена на нормализацию, но действовала как самый активный посредник, участник процесса по стабилизации отношений Азербайджана и Армении. Дело в том, что России совершенно не нужна новая война на Южном Кавказе, и никакой конфликт в этом регионе ей также не нужен. Россия максимально заинтересована в том, чтобы между Арменией и Азербайджаном был полноценный, нормальный мир, а еще лучше экономическое сотрудничество.

- Есть ли в России какие-либо силы, которым сохранение конфронтации Азербайджана и Армении приносит выгоду?

- Мне о таких силах, если говорить об организованных структурах, не известно. Конечно, есть ряд личностей, которые спекулируют на армяно-азербайджанской теме и стремятся сохранить новый статус-кво либо даже разжечь конфронтацию. Но говорить о, том что какой-то крупной политической силе либо организации такая конфронтация наших союзников приносит выгоду, я думаю, не стоит.

- Какие угрозы несет России сохранение конфронтации Азербайджана и Армении?

- Я думаю, что при сохранении и тем более нарастании конфронтации неизбежна новая война между Арменией и Азербайджаном. Россия знает, к чему ведут такие войны, она была свидетельницей предыдущей армяно-азербайджанской войны, и в будущем она не хотела бы видеть повторение этого сценарий на Южном Кавказе. Поэтому Россия будет делать максимум, чтобы ее предотвратить.

- Насколько раздражающим фактором для отношений Азербайджана и России сейчас стало положение дел в Лачинском коридоре, по которому в Карабахский экономический район проникают иностранцы и ввозится оружие?

- Разумеется, это способствует накаливанию ситуации. Контроль за транспортными путями должен быть обеспечен безусловно. Для этого нужно усиление активности и роли России, в частности, чтобы ряд коридоров был под контролем погранвойск ФСБ России.

- Какие риски для отношений Москвы и Баку несет затягивание вопроса Карабаха в целом?

- Для снижения рисков требуется укрепление союзнических отношений. Не зря в феврале этого года была подписана совместная декларация, которая регламентирует взаимодействие России и Азербайджана во всех сферах, в том числе по вопросу Карабахского экономического района. Те негативные моменты, которые мы видим, не отражают подлинную позицию России. К примеру, Рубен Варданян, переехавший в Ханкенди, публично отказался от российского гражданства. А России не нужен конфликт между ее союзниками, ей нужен мир в регионе. Соответственно, российское государство накалять ситуацию не намерено.