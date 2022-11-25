В Алматы мужчине пересадили искусственное сердце

25 ноя. 9:34

Врачи в Алматы впервые провели операцию по пересадке искусственного сердца, передает Almaty.tv.

Новое сердце получил 60-летний Гаппар Калиев, который два года страдал сердечной недостаточностью.

"Пациенту требовалась уже дополнительная поддержка, лекарственная терапия уже не помогала. Поэтому необходимо было имплантировать вспомогательное устройство - это искусственный левый желудочек - механический насос. Он был имплантирован. Такая операция проведена в нашем регионе впервые", - рассказал заведующий отделением кардиохирургии НИИ кардиологии Рустем Тулеутаев.

Насос размером с батарейку соединяется с аортой и левым желудочком сердца. Отметим, что у пациента с искусственным сердцем отсутствует пульс.