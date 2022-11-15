Сотрудники крымского ветнадзора не смогли считать чип мертвого дельфина

15 ноя. 11:55

Специалисты крымского ветнадзора не смогли считать чип найденного накануне на одном из пляжей под Севастополем мертвого дельфина, что не позволило идентифицировать - Зоя это или нет, - сообщил сегодня в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Чип возможно мог уйти глубже в ткани, - пояснили в ветнадзоре. А Развожаев рассказал, что дрессировщики работавшие с дельфинами, были уверены, что найденная мертвая афалина - это Зоя, когда получили снимки дельфина от волонтеров. Но, приехав на место, они осмотрели животное и не нашли характерных признаков - следов от уколов на плавнике (у Зои часто брали анализ крови), - передает "АиФ-Крым".

Для точного опознания нужно провести дальнейшие действия, и если чип не найдут, то можно будет с уверенностью сказать, что это не афалина из дельфинария.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне вечером на пляже в районе села Осипенко на берегу был найден мертвый дельфин. Предполагалось, что это одна из четырех выброшенных афалин - Зоя. Для ее идентификации нужно было найти чип.