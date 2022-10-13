По Крымскому мосту пролетела первая "Ласточка"

13 окт. 10:53

Сегодня по Крымскому мосту из Керчи в Анапу проехала первая "Ласточка", - сообщили в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании" (ЮППК).

"Первый поезд повышенной комфортности из пяти вагонов вышел со станции "Керчь-Южная" в 6:33 и в 9:06 прибыл в Анапу. В обратном направлении такой же поезд отправился в 8:48, он прибудет в Керчь в 11:05. На первом поезде проехало около 100 пассажиров", - рассказали в компании, передает РИА Новости.

На маршрут вышли два состава в пятивагонной комплектации. Всего будет совершаться по три рейса в каждую сторону от Керченского пролива. Поезда будут ходить вместо рельсовых автобусов.

Для удобства пассажиров на станции Керчь-Южная будет организована удобная пересадка на рельсовые автобусы ЮППК, которые проследуют до Феодосии, а также и в обратном направлении, - добавили в компании.