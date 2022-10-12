В России готовится аналог чемпионата WorldSkills

12 окт. 10:26

Минпросвещения России подготовило концепцию чемпионата по профессиональному мастерству для учащихся колледжей, которое заменит ушедший из России WorldSkills.

Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Минпросвещения России с 2023 года предлагает новую концепцию развития Национального чемпионатного движения по профессиональному мастерству ‎для обучающихся по программам среднего профессионального образования, включая систему чемпионатов различных уровней на базе уже накопленного опыта ‎в системе среднего профессионального образования", - сообщается в пояснительной записке.

Ранее чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2023 должен был состояться в Санкт-Петербурге, теперь в городе планируется провести национальный чемпионат по профмастерству "Профессионалы" ‎совместно с международным форумом "Российский промышленник", также состоится Национальный чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде. В Хабаровске будет организован чемпионат "Профессионального мастерства" взамен проведения в регионе в 2023 году национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Россия).