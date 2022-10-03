Япония нацелилась на заключение мирного договора с Россией

3 окт. 12:51

Япония намерена придерживаться курса, направленного на подписание мирного договора с Россией. Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на открытии внеочередной, 210-й сессии парламента.

Он подчеркнул, что из-за ситуации на Украине отношения между РФ и Японией находятся в сложном положении.

"Но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - цитирует премьера РИА Новости.

Напомним, отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В свою очередь Россия отмечает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.