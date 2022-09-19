Обзор СМИ Кавказа 12 - 18 сентября

В этом году посевные площади риса в Дагестане увеличились более чем на 3 тыс. га по сравнению с прошлым годом, когда они занимали 27 тысяч. По прогнозам специалистов, валовый сбор риса в республике составит более 135 тыс. тонн при 119 тыс. тонн в прошлом году, пишет газета "Дагестанская правда". По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарипа Шарипова, в Дагестане посевы риса занимают более 30 тыс. га – это второй показатель в стране после Краснодарского края.

Дагестан за последние пять лет построил более 10 тыс. новых рисовых инженерных систем, реконструировано более 20 тыс. га рисовых чеков, построено четыре рисоперерабатывающих завода, их мощности позволяют перерабатывать до 250 тонн сырца в смену. Одновременно строятся рисовые хранилища, общая емкость которых сегодня доходит до 65 тыс. тонн. "Руководством Дагестана поставлена задача в ближайшие годы выйти на уровень производства 150 тыс. тонн риса-сырца в год с созданием перерабатывающих мощностей под этот объем, потенциал есть, Минсельхозпрод принимает меры для решения этой задачи", – заявил Шарипов.

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Для полной оценки состояния лесного фонда Южной Осетии требуется проведение лесоустроительных работ. Инвентаризация проводится с целью учета лесов, их качественных характеристик, обеспечения защиты растений от болезней, эффективности ведения лесного хозяйства. Инвентаризацию необходимо проводить каждые 10 лет, но в Южной Осетии в последний раз его организовали еще в 1982 году. У местного лесхоза нет возможности собственными силами провести лесоустроительные работы. Их выполняют специализированные предприятия. Можно привлечь такие организации из России и из Белоруссии. С ними имеются предварительные договоренности, вопрос упирается лишь в финансирование. Мероприятие обойдется в несколько десятков миллионов рублей. Об этом, как передает газета "Южная Осетия", рассказал заместитель начальника Управления лесхоза РЮО Батрадз Кабулов на пресс-конференции в Госкомитете информации и печати.

Площадь лесного фонда республики составляет около 162 тыс. га. Основной лесообразующей породой является бук. Также произрастают дуб, ольха, липа, береза, ясень, граб, каштан, клен, пихта, ель, сосна и другие породы. Запас древесины — 18 млн кубометров, из них 4 млн — спелый и перестойный древостой. Старые деревья начинают гнить и подлежат рубке в первую очередь.

В период энергетической блокады (1990-е годы) лесным массивам был нанесен значительный ущерб, деревья подвергались массовой вырубке. Городское население вынуждено было отапливать свои дома дровами. Сейчас работниками лесхоза регулярно осуществляются работы по содействию возобновлению лесов. В этом году было уже высажено пять тысяч саженцев крымской сосны, завезенных из Ростова. В ближайшее время будут произведены осенние посадки еще пяти тысяч саженцев крымской сосны и бука.

На сегодня запрещен вывоз любых пород древесины из Южной Осетии. Регулярно проводятся рейды, благодаря этому в последние годы снизилось количество незаконных рубок, но встречаются факты лесного браконьерства. Размер денежного штраф составляет свыше 20-кратной стоимости древесины на корню. На заготовку дров выдается специальный лесорубочный билет и отводится лесосека. Каждому человеку разрешается в год получить 12 кубометров дров на постройку дома или на топливо. В среднем ежегодный лесосечный фонд республики составляет порядка 10 тыс. кубов. Работы по заготовке и поставке топливных дров проводятся согласно заявкам районных администраций к началу отопительного сезона. Обилие ценных лесных пород дает возможность организации прибыльного деревообрабатывающего производства в республике. "С учетом того, что ежегодный прирост древесины составляет 70 тыс. кубометров, мы без ущерба для лесных массивов можем отпускать 30 тыс. кубов, не более", — заявил Кабулов.

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Северная Осетия входит в число регионов, которые первыми стали проводить мероприятия по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта. С начала года в республике заключено 1315 социальных контрактов с жителями, из них 539 – на предпринимательскую деятельность. По программе на осуществление предпринимательской деятельности выделяется до 350 тыс. рублей; на ведение личного подсобного хозяйства – 200 тысяч; выплаты на время поиска работы в течение четырех месяцев – в размере 13,6 тысячи. Размер субсидии, которую республика получила на эти цели из федерального бюджета в 2022 году, составляет почти 210 млн рублей, пишет газета "Северная Осетия" со ссылкой на информацию министра труда и социального развития РСО–А Алины Айдаровой на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Число жителей, желающих воспользоваться возможностью получить государственную социальную помощь на основании социального контракта, растет. Особой популярностью пользуются два основных направления – "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" и "ведение личного подсобного хозяйства". "Увеличение числа обращений говорит о том, что социальный контракт в республике является достаточно эффективной мерой поддержки. Большинство граждан, воспользовавшись социальным контрактом, повысили свои доходы", – отметила министр. Было обращено внимание на необходимость своевременной выплаты всех пособий и мер поддержки населению, а также жителям ДНР и ЛНР, которые находятся в Северной Осетии. Кроме того, без сбоев должны работать комплексные центры социального обслуживания населения в районах.

В этом году жителям Северной Осетии доступно прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования по различным программам за счет бюджетных средств. С начала года обучение организовано более чем для 800 человек. Благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография" обучение можно пройти по различным образовательным программам, которых на данный момент свыше 650, сообщила председатель Комитета по занятости населения РСО–А Альбина Плаева. Среди наиболее востребованных направлений она отметила подготовку социальных работников, специалистов по работе на маркетплейсах, пожарных, специалистов по теории и методике тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, поваров, слесарей по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, подготовлены 28 экскурсоводов и инструкторов пешеходного туризма, 26 человек в возрасте до 35 лет обучились по специальности "конструктор-технолог ЧПУ для мебельного производства.

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Святилище колхидской культуры VI–IV веков до н. э. обнаружили при раскопках возле города Очамчира в Абхазии сотрудники Института археологии РАН в ходе совместной российско-абхазской археологической экспедиции, сообщает агентство "Абхазия-информ". Предметы, обнаруженные в культурном слое, – античные бусины и нашивки, фигурки греческих и египетских божеств, греческая керамика и обтесанный камень-"идол", вкопанный в пол святилища, – все они говорят о сильном влиянии античной цивилизации на культуру древнего населения Колхиды. Обнаруженные артефакты позволяют точнее реконструировать религиозные представления местного племени колхов и их связи с Древней Грецией и с кобанской культурой (около 1100–400 до н. э., культура позднего бронзового и железного веков северного и центрального Кавказа).

Руководитель экспедиции Александр Скаков рассказал: "Мы уже четвертый год проводим раскопки на окраине Очамчиры, на городище древнего Гиеноса. В V – начале VI века на этом месте находился византийский храм, окруженный оградой, с кладбищем и вымощенным камнем двориком. Найденное святилище находится непосредственно под слоями, относящимися к храму – это любопытный факт, который указывает на особое отношение жителей к этому месту". Экспедиция 2022 года исследовала слои, находящиеся под византийскими напластованиями. Святилище колхидской культуры было обнаружено у юго-западного угла основной части храма. На его полу был вкопан каменный "идол" - крайне редкий для региона артефакт. До этого еще один подобный был найден на территории Северной Осетии в святилище кобанского поселения Сауар. Керамика позволила установить датировку памятника: VI–IV века до н. э, а сам вымощенный галькой пол был усеян обломками античной керамики, в основном аттического и ионийского происхождения. Более 30 предметов из центральной части вымостки – нашивки, серьги, бусины, пронизи, кулон, изготовлены из золота. Были также обнаружены фигурки, изображающие различные божества: античная бронзовая и две из непрозрачного зеленоватого стекла, изображающие древнеегипетского бога Птах-Патека. Также археологи раскрыли в нескольких десятках метров от святилища культурные слои, где обнаружили следы деревянных жилых построек, предположительно, как доантичного (VIII–VII века до н. э.), так и античного (VI–V века до н. э.) периодов.

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Газета "Вести республики" передает, что в Чечне проходит ежегодный Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация". Организаторы фестиваля- Минкультуры РФ, Союз театральных деятелей РФ и правительство ЧР. В фестивальной афише этого года представлены спектакли театров из Якутии, Северной Осетии-Алании, Татарстана, Мордовии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Карелии, Дагестана, Марий-Эл и Чеченской Республики. Зрителям предоставлена возможность познакомиться с национальной драматургией народов России, посмотреть интерпретации мировой и русской классики, увидеть постановки по пьесам современных авторов. Зрители познакомятся как с постановками по классике, к примеру "Палата номер 6" Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева, так и с экспериментальными постановками, говорится на сайте ГИТИСа. Марийский театр оперы и балета им. Э. Сапаева привез в Грозный спектакль об актере немого кино Йыване Кырле. Открылся фестиваль эпическим спектаклем "Выше гор" Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова. Сюжет основан на реальных событиях: у отца убивают сына, односельчане просят простить кровника и не мстить. "Спектакль о прощении, о мужестве, о коварстве, о предательстве, о милосердии. И можно перечислять бесконечно. То есть все, что ценно для человечества, об этом наш спектакль", — сказала режиссер, директор фестиваля Хава Ахмадова.

На фестивале представлена обширная культурно-образовательная программа: мастер-классы, лаборатории, круглые столы, творческие встречи, режиссерская дискуссия-баттл, директорский бранч, вечерние клубы, public talks. Впервые запланирована выездная программа: на один день участники фестиваля выедут в горы, где специально будет возведена сцена и показан один из спектаклей.

Первый фестиваль "Федерация" состоялся в 2019 году, в Год театра. Фестиваль обрел статус федерального, получил поддержку президента РФ Владимира Путина, который своим распоряжением объявил его традиционным. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин и глава ЧР Рамзан Кадыров в дни проведения первого Фестиваля приняли решение проводить фестиваль ежегодно.