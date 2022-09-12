Александр Мажуга: "Образование и наука – это мягкая сила"

Депутат Госдумы, зампред думского комитета по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга рассказал о работе филиала РХТУ в Ташкенте.

- В апреле 2019 года вы как ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева подписали в Ташкенте договор о создании там филиала РХТУ. Как возникла эта идея?

- Идея создания филиала родилась в октябре 2018 года на полях саммита РФ и Узбекистана. Тогда параллельно проходил форум ректоров, где мы обсуждали возможность открытия филиала нашего университета совместно с Министерством образования Республики Узбекистан и с ректором Ташкентского химико-технологического института (ТХТИ) - по сути, зеркального нашему РХТУ вуза, который готовит химиков-технологов на территории Республики Узбекистан. С течением времени определенные компетенции у узбекистанских химиков ТХТИ начали исчезать, им было необходимо узнать об инновациях в химической технологии, и самое главное – заняться подготовкой кадров.

Химический комплекс в Республике Узбекистан активно развивается. Он исторически был сильным. Со временем он немного деградировал, но сейчас снова идет бурный рост. Как ни одна отрасль, в Республике Узбекистан химия развивается очень быстро.

Это, конечно, требует подготовки кадров. Если раньше в Узбекистане в основном работали филиалы вузов социально-гуманитарного профиля, выделяется только филиал Губкинского университета, то в 2018 году республика приняла очень важное политическое решение – открывать филиалы российских технических университетов. Вместе с РХТУ тогда активную работу начали МИФИ и МЭИ. То есть идея появилась на ректорской встрече на полях саммита, и это решение было реализовано молниеносно уже в 2019 году. Как только мы подписали документ, сразу началась активная работа с ТХТИ, с правительством, с министерством, с администрацией президента. Коллеги из Узбекистан приложили все усилия для того, чтобы создать филиал качественно и в очень короткие сроки.

- Сегодня ваш филиал считается одним из самых образцовых. За счет чего вы добились таких высоких результатов?

- Мне кажется, здесь два ключевых фактора. Первый – интерес со стороны руководства Республики Узбекистан к подготовке дефицитных кадров по химическим направлениям. Второе – у нас очень хороший, надежный партнер "Узбекхимпром" ("Узкимёсаноат"), который подошел к этой задаче ответственно с точки зрения планирования, финансового сопровождения, вообще финансирования этого процесса. Первый набор состоялся в 2019 году, когда у нас еще не было своего здания. Наш вуз-партнер - ТХТИ - распахнул свои двери и предоставил свои площади для того, чтобы мы могли начинать заниматься с ребятами.

- Вы долгое время были ректором одного из ведущих вузов России, а теперь занимаетесь законотворчеством. Опыт руководства высшим заведением помогает сейчас глубже понимать проблемы?

- Конечно. Мне кажется, что законотворческая деятельность должна идти рука об руку с профессиональной деятельностью. Я представляю в Госдуме Комитет по науке и высшему образованию. И наука, и образование мне близки. Я как ученый продолжаю заниматься наукой, а опыт работы ректором ведущего химико-технологического университета помогает в образовательной части. Работа нашего комитета в Госдуме – это, по сути, два закона. Закон об образовании и закон о науке, с которым мы все время работаем: улучшаем, дополняем, создаем условия для того, чтобы деятельность наших преподавателей, ученых была комфортной, продуктивной.

- Ваш комитет уделяет внимание взаимодействию со странами постсоветского пространства, Узбекистаном в частности?

- Международное взаимодействие - важный вектор развития. Мы понимаем, что и образование, и наука вписаны в глобальную научную повестку.

Заниматься наукой в одиночку, в одной стране невозможно

Образование сейчас тоже становится глобальным. Вообще глобализационные процессы захватывают все сферы. Мы чаще говорим о глобальных процессах в экономике, в политике, в социальной сфере, но забываем, что образование и наука – тоже участники этих глобализационных процессов. Мы создаем условия для того, чтобы научно-образовательное пространство, прежде всего с постсоветскими республиками, было едино. Законы об образовании и науке у нас и в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Туркменистане похожи между собой. Но задача состоит в том, чтобы создавать общее пространство, наладить взаимное признание дипломов, чтобы у нас были совместные научные проекты и гранты, которые были бы интересны и одной, и другой стороне.

В советское время было очень тесное взаимодействие в области науки и образования. Научные коллективы общались, дружили, ученые знали друг друга. Но в какой-то момент эта связь была разрушена. И вот сейчас, создав филиал, мы решаем задачу подготовки кадров для республики, восстанавливая разрушенные связи между учеными, между коллективами.

У нас в Москве в РХТУ очень мощная школа по силикатам - материалам, которые используются в абсолютно разных сферах. Такая же школа есть в ТХТИ. Сейчас мы объединяем силикатчиков двух стран, проводим совместные мероприятия. Уверен, что появятся новые совместные научные проекты, которые дадут синергический эффект, и результат, когда мы объединим два коллектива, будет лучше, чем, если бы они делали это поодиночке.

- Вы упомянули страны Центральной Азии. Но ничего не сказали о Южном Кавказе. Развивается ли сотрудничество с Азербайджаном, с Арменией?

- Конечно, мы взаимодействуем, особенно в химической технологии. Армения – известный центр в области гетероциклических соединений. В Советском Союзе это была ведущая республика, которая производила много химических компонентов, в том числе малотоннажных, которые сейчас нам очень нужны. Мы активно взаимодействуем с Азербайджаном, учитывая его большие природные запасы и заводы по переработке. В РХТУ обучаются ребята из Азербайджана, из Армении. Это тоже очень важный путь развития как университета, так и политики в области образования и науки.

- Александр Георгиевич, а что касается подводных камней в образовательных программах, которые могут встречаться в странах СНГ. Как удается обходить эти проблемы?

- Очень важный вопрос, который мы часто обсуждаем с коллегами – это качество образования. В ряде случаев ребята приходят к нам с недостаточно высоким уровнем подготовки по профильным дисциплинам. Это понимают и наши партнеры в Узбекистане. Поэтому мы открываем курсы по подготовке. Перед поступлением в университет проводятся дополнительные занятия по химии, по русскому языку, по математике. Сейчас в России успешно работают так называемые "Менделеевские классы" - это углубленное изучение химии в школе. Мы расширяем эту программу и на Республику Узбекистан, чтобы уже на уровне школы подготовить ребят к поступлению. Поступить к нам сложно, учиться в филиале сложно. Это стандарт российского образования. Качество российского образования в области химии (не могу говорить про другие дисциплины) выше, чем в ТХТИ. Направления подготовки, которые есть у нас, пока в ТХТИ не так активно развиваются или отсутствуют в принципе.

Мы выбирали те направления, которые в ТХТИ тогда не были развиты: химическая технология биологически активных веществ, материалы для предотвращения коррозионных процессов, материалы для защиты от коррозии, техносферная безопасность, химия наноматериалов. Учиться по этим направлениям сложно. Основная задача – сохранить качество образования и высокую планку. Это помогает сделать участие головного университета в деятельности филиала, выезд преподавателей в филиал. Все ключевые дисциплины химико-технологического блока преподаются сотрудниками РХТУ. Так происходит и в других филиалах - в МЭИ и в МИФИ.

Важно распространять наши знания, наши навыки в другие страны

- Почему проблема экспорта российского образования сегодня настолько актуальна?

- Образование и наука – это мягкая сила. Важно распространять наши знания, наши навыки в другие страны, чтобы иностранцы, которые закончат обучение в российских университетах на территории РФ или в филиалах, вернувшись на родину, были представителями университета, страны, сферы, в которой они обучились. Это элемент дипломатии. Это то, что необходимо развивать. Мы делаем акцент на пространство СНГ, на азиатские регионы, понимая, что за этим будущее. Сейчас 90% малотоннажной химии привозят к нам из Китая и Индии. Но мы видим большой потенциал у республик СНГ - у Узбекистана, у Туркменистана. Этот вектор для российских университетов стал одним из основных.