Ставрополье намерено провести фестиваль народов Кавказа

14 июл. 21:59

В 2023 году власти Ставропольского края планируют провести в регионе мероприятие с рабочим названием "Фестиваль народов Кавказа". Об этом сообщил министр туризм и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Сысоев.

Он подчеркнул, что участие в фестивале примут все республики Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Адыгея.

По словам Сысоева, в рамках фестиваля планируется организовать гастрономический фестиваль, мероприятия этнографической направленности, мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Он также рассказал, что для проведения фестиваля руководство Ставропольского края собирается выйти с заявкой на получение федеральных бюджетных средств, участвуя в специальной программе по событийному туризму, передает ТАСС.